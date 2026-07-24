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A previsão meteorológica para esta sexta-feira, 24 de julho, indica um cenário distinto entre o Norte e o Sul do país. Enquanto as regiões Norte e Centro deverão registar períodos de céu muito nublado e aguaceiros, o Sul continuará com tempo predominantemente seco.

No Norte e Centro, esperam-se períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado na parte mais interior a partir da tarde. Estão previstos aguaceiros, em geral fracos e dispersos, menos prováveis nas zonas interiores. No extremo norte, a precipitação será mais frequente e poderá, por vezes, atingir intensidade moderada, sendo ocasionalmente acompanhada de trovoada.

O vento soprará fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante oeste, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas, sobretudo na região Centro e durante a tarde. A temperatura máxima deverá descer, com maior expressão nas zonas do interior.

Na região Sul, o céu apresentar-se-á pouco nublado ou limpo, embora com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. O vento será fraco a moderado, predominando de noroeste, podendo intensificar-se até aos 40 km/h durante a tarde na faixa costeira e nas terras altas. Na costa sul do Algarve, o vento deverá rodar temporariamente para sudoeste durante a tarde.

Também no Sul está prevista uma descida da temperatura máxima, sobretudo no interior. Em contraste, a faixa costeira do sotavento algarvio deverá registar uma pequena subida da temperatura máxima.

Na Grande Lisboa, o céu terá períodos de muita nebulosidade, especialmente até ao final da manhã. O vento soprará de noroeste, fraco a moderado, e prevê-se uma pequena descida da temperatura máxima.

Já no Grande Porto, o dia será marcado por períodos de céu muito nublado e pela ocorrência de aguaceiros, em geral fracos e pouco frequentes. O vento será fraco a moderado, do quadrante oeste.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste com cerca de um metro, aumentando para entre um e um metro e meio durante a tarde. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 19ºC e os 21ºC.

Na costa sul, as ondas serão de sudoeste e inferiores a um metro, com a temperatura da água do mar a oscilar entre os 18ºC e os 21ºC.

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