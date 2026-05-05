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O continente português regista esta terça-feira, 5 de maio, aguaceiros dispersos nas regiões Norte e Centro, acompanhados por períodos de céu muito nublado e possibilidade de trovoada no interior durante a tarde.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento deverá intensificar-se ao longo do dia, soprando por vezes forte nas terras altas e na faixa costeira ocidental a sul do Cabo da Roca, especialmente durante a tarde. Está também prevista a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em vários locais.

Nas regiões Norte e Centro, o céu apresenta-se muito nublado, com tendência para diminuição da nebulosidade a partir do final da tarde. Os aguaceiros serão, em geral, fracos, mais prováveis no litoral até ao meio da manhã e no interior durante a tarde. O vento sopra de oeste/noroeste, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas. Prevê-se ainda uma pequena descida da temperatura mínima no interior.

Já na região Sul, o dia será marcado por céu geralmente pouco nublado, embora com períodos de maior nebulosidade durante a tarde. Existe a possibilidade de aguaceiros dispersos no Alto Alentejo. O vento será de noroeste, podendo também intensificar-se nas serras e na faixa costeira. No sotavento algarvio, deverá soprar de sudoeste durante a tarde.

Na Grande Lisboa, são esperados períodos de muita nebulosidade, sobretudo entre o meio da manhã e o meio da tarde, com vento de noroeste que poderá ser mais intenso junto ao Cabo Raso. No Grande Porto, o céu estará inicialmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do meio da tarde, com possibilidade de aguaceiros até ao final da manhã.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1 e 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2 metros, com a temperatura da água entre os 16ºC e os 17ºC. Na costa sul, as ondas serão inferiores a 1 metro, podendo subir temporariamente para 1 metro durante a tarde, com a temperatura da água entre os 17ºC e os 18ºC.

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