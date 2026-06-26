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A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta sexta-feira indica céu em geral muito nublado em Portugal continental, com tendência para se tornar pouco nublado ou limpo, em especial na região Sul, a partir da tarde.

São esperados aguaceiros, mais prováveis nas regiões Norte e Centro até ao final da tarde. Durante a tarde, existe ainda possibilidade de ocorrência de trovoada no interior Norte e Centro.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante sul, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde.

Quanto às temperaturas, prevê-se uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro, enquanto a temperatura máxima deverá subir ligeiramente no interior Norte e Centro e na região Sul.

Na Grande Lisboa, o céu estará em geral muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir da tarde. Até ao final da manhã poderão ocorrer aguaceiros, em geral fracos. O vento será, em geral, fraco de sul/sudoeste, rodando para o quadrante oeste durante a tarde. Está também prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

No Grande Porto, são esperados períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, que deverão diminuir de frequência a partir do final da manhã. O vento soprará, em geral, fraco, predominando de sul/sudoeste, estando prevista uma pequena descida da temperatura máxima.

No estado do mar, a costa ocidental deverá registar ondas de sudoeste com cerca de um metro, aumentando para entre um e um metro e meio e passando gradualmente a ondas de oeste/noroeste. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 18ºC e os 19ºC. Na costa sul, são esperadas ondas de sudoeste inferiores a um metro e uma temperatura da água entre os 21ºC e os 22ºC.

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