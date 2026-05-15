Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal Continental deverá registar períodos de céu muito nublado, embora a nebulosidade diminua a partir da tarde.

Os aguaceiros fracos serão mais prováveis nas regiões Norte e Centro entre o final da manhã e o meio da tarde. O vento soprará de fraco a moderado, podendo intensificar-se no litoral oeste e nas terras altas, com velocidades entre 30 e 45 quilómetros por hora e rajadas até 70 km/h.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura máxima, sobretudo nas regiões do interior.

Na capital, o céu deve apresentar-se muito nublado durante grande parte do dia, com possibilidade de aguaceiros fracos até ao meio da tarde. O vento poderá atingir rajadas até 70 km/h.

Na Invicta são esperados aguaceiros fracos até ao início da tarde e vento moderado a forte na faixa costeira, com rajadas até 60 km/h. Também aqui se prevê uma ligeira descida das temperaturas máximas.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental estão previstas ondas de noroeste entre dois e três metros, com a temperatura da água do mar entre 15 e 17 graus Celsius. Na costa sul, as ondas deverão manter-se abaixo de um metro, podendo temporariamente atingir entre um e um metro e meio durante a tarde.

Na Madeira, o céu deverá permanecer geralmente muito nublado, com aguaceiros mais frequentes e intensos na vertente norte e nas terras altas da ilha, sobretudo até ao meio da tarde. O vento soprará de norte, podendo tornar-se forte nas zonas montanhosas e extremos leste e oeste.

Na região do Funchal, prevê-se céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros dispersos, com vento fraco.

O estado do mar no arquipélago da Madeira será marcado por ondas entre 1,5 e 2,5 metros na costa norte, enquanto na costa sul deverão permanecer inferiores a um metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre 18 e 19 graus.

Nos Açores, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com abertas nos grupos Ocidental, Central e Oriental. No grupo Oriental poderão ocorrer boas abertas ao longo do dia.

O vento deverá ser geralmente fraco nos grupos Ocidental e Central, enquanto no Oriental soprará inicialmente de nordeste, moderado, tornando-se gradualmente mais fraco.

Quanto ao estado do mar nos Açores, esperam-se ondas de cerca de um metro em todos os grupos, com temperaturas da água do mar entre 16 e 17 graus Celsius.

As temperaturas previstas para o arquipélago variam entre os 12 e os 18 graus em cidades como Ponta Delgada, Horta, Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.