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Na região Norte, o céu deverá apresentar-se pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã e durante a tarde. Há possibilidade de aguaceiros dispersos, que poderão ser acompanhados de trovoada. O vento será fraco a moderado, podendo intensificar-se nas terras altas, onde poderá atingir os 45 km/h. Prevê-se ainda a formação de neblina matinal em alguns locais, bem como a presença de poeiras em suspensão. A temperatura máxima deverá registar uma subida acentuada.

Já nas regiões Centro e Sul, esperam-se períodos de céu muito nublado e aguaceiros mais frequentes durante a tarde, que poderão ser por vezes fortes, com granizo e trovoada, em especial no Baixo Alentejo e Algarve. O vento soprará fraco a moderado, com intensificação pontual nas terras altas e na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro. Também nestas regiões há possibilidade de neblina matinal e poeiras em suspensão. A temperatura mínima deverá subir ligeiramente, enquanto a máxima terá uma subida mais significativa, sobretudo no Centro e Alto Alentejo.

Na Grande Lisboa, o céu deverá apresentar-se muito nublado, com possibilidade de aguaceiros e trovoada durante a tarde. O vento será geralmente fraco, tornando-se moderado ao longo do dia. Está prevista uma subida da temperatura, particularmente da máxima.

Quanto ao Grande Porto, o dia será marcado por céu pouco nublado e vento fraco, que deverá intensificar-se durante a tarde. Há possibilidade de neblina matinal, sendo esperada uma subida acentuada da temperatura máxima.

No litoral, a costa ocidental deverá registar ondas de noroeste entre 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros, com a temperatura da água do mar entre 14ºC e 16ºC Na costa sul, as ondas serão de sudoeste, com 1 a 1,5 metros, diminuindo para valores inferiores a 1 metro, e temperatura da água entre 16ºC e 17ºC.

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