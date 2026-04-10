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Segundo o IPMA, está também prevista a subida da temperatura mínima e a presença de poeiras em suspensão em todo o território.

Nas regiões Norte e Centro, o céu deverá apresentar-se em geral pouco nublado, embora com períodos de maior nebulosidade, sobretudo a partir da tarde, altura em que poderão ocorrer aguaceiros dispersos no interior. O vento será fraco a moderado do quadrante leste, podendo soprar temporariamente mais forte nas terras altas até ao início da tarde, rodando depois para oeste.

Já na região Sul, prevê-se céu com muita nebulosidade, alternando com abertas até ao início da tarde. Os aguaceiros deverão intensificar-se ao longo do dia, podendo ser localmente fortes, com possibilidade de granizo, trovoada e rajadas de vento. Está ainda prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal.

Na Grande Lisboa, o dia será marcado por períodos de céu muito nublado, com abertas durante a manhã. Há possibilidade de aguaceiros dispersos e trovoada até ao início da manhã e novamente durante a tarde. O vento será em geral fraco, predominando do quadrante oeste a partir da tarde.

No Grande Porto, o céu deverá manter-se pouco nublado, com aumento temporário da nebulosidade a partir do meio da tarde. O vento será fraco, soprando moderado de leste durante a manhã e de noroeste a partir da tarde.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros a norte do Cabo Raso. A temperatura da água do mar varia entre 14ºC e 16ºC. Na costa sul, as ondas serão inferiores a 1 metro, com a água do mar entre 16ºC e 17ºC.

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