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O estado do tempo em Portugal continental este domingo será marcado por instabilidade, com previsão de aguaceiros e trovoadas, em especial nas regiões do interior e durante a tarde, segundo o IPMA.

Apesar do céu se apresentar pouco nublado durante a manhã, são esperados períodos de maior nebulosidade ao longo da tarde, altura em que poderão ocorrer "aguaceiros pontualmente fortes", acompanhados de granizo e trovoada, sobretudo em zonas montanhosas.

Está também prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Norte e Centro.

Na região de Lisboa, o cenário será semelhante, com céu pouco nublado e possibilidade de aguaceiros e trovoada durante a tarde, acompanhados por vento fraco a moderado e uma ligeira subida de temperatura.

Já no Porto, além da nebulosidade variável, existe a possibilidade de aguaceiros que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada. O vento será fraco, intensificando-se junto à costa durante a tarde e poderá ocorrer nevoeiro matinal.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1 e 1,5 metros, com temperaturas da água entre 15 e 17 graus. Na costa sul, as ondas serão inferiores a um metro, com a água do mar a variar entre 17 e 19 graus.

Na Madeira, o céu deverá apresentar-se muito nublado, com abertas no sul da ilha. Há possibilidade de aguaceiros fracos na zona norte e nas terras altas até ao meio da manhã. O vento soprará fraco a moderado podendo intensificar-se nos extremos da ilha durante a tarde. No Funchal, prevê-se céu geralmente pouco nublado e vento fraco.

Nos Açores, o cenário será de céu muito nublado com abertas em todos os grupos. No grupo central são esperados aguaceiros, sobretudo a partir da tarde, enquanto no grupo oriental a precipitação deverá ser fraca. O vento soprará com intensidade fraca a moderada.

As temperaturas nos Açores deverão oscilar entre os 13 e os 19 graus, dependendo da ilha.

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