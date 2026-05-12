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Segundo a previsão, o céu deverá apresentar abertas ao longo da tarde, numa melhoria das condições meteorológicas. O vento soprará fraco a moderado, até 30 km/h e enfraquecendo ao final do dia. O IPMA aponta ainda para uma pequena descida das temperaturas mínimas em todo o continente.

Em Lisboa, o cenário será semelhante, com céu muito nublado e aguaceiros ocasionais, também com possibilidade de trovoada durante a primeira metade do dia. A nebulosidade deverá diminuir ao longo da tarde, mantendo-se vento fraco a moderado.

No Porto, prevê-se igualmente um dia cinzento e com aguaceiros, embora a precipitação deva perder intensidade a partir da tarde. O vento será em geral fraco.

Na costa ocidental, são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2 metros, passando gradualmente a ondas de oeste entre 1 e 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 16 e os 17 graus.

Na costa sul, o mar estará mais calmo, com ondas inferiores a um metro, podendo atingir um metro no barlavento algarvio. A água do mar deverá registar temperaturas entre os 17 e os 18 graus.

No arquipélago da Madeira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos, sobretudo nas terras altas durante a tarde. O vento soprará fraco a moderado de oeste, rodando para noroeste e enfraquecendo ao final do dia.

Na região do Funchal, mantém-se a previsão de nebulosidade intensa e possibilidade de chuva fraca durante a tarde, com vento fraco inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, a costa norte terá ondas entre 2 e 2,5 metros, enquanto na costa sul as ondas deverão rondar um metro. A temperatura da água do mar estará entre os 18 e os 19 graus.

Nos Açores, o tempo deverá manter-se instável. Em todos os grupos do arquipélago são esperados períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros fracos.

O vento soprará de nordeste, entre 10 e 30 km/h, rodando para norte no grupo oriental.

O mar apresentará ondas de nordeste entre 2 e 3 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 2 metros. A temperatura da água do mar deverá rondar os 16 graus em todo o arquipélago.

Entre as temperaturas previstas para esta terça-feira destacam-se os 17 graus de máxima em Santa Cruz das Flores, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, enquanto a Horta poderá atingir os 18 graus.