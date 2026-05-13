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No continente, o tempo será marcado por céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do cabo Raso durante a manhã e ficando mais limpo apenas ao final da tarde. Prevêem-se aguaceiros, mais intensos e frequentes nas regiões Norte e Centro, sobretudo durante a tarde, podendo ser acompanhados de trovoadas ocasionais.

As temperaturas deverão registar uma pequena descida da mínima, enquanto a máxima poderá subir ligeiramente no interior das regiões Norte e Centro.

Em Lisboa, o céu apresentará períodos de muita nebulosidade, tornando-se gradualmente pouco nublado ao final da tarde. Os aguaceiros serão mais frequentes entre a manhã e o meio da tarde, com vento fraco a moderado a partir da tarde. É também possível a formação de neblina matinal, acompanhada de uma ligeira descida da temperatura mínima.

No Porto, o cenário será semelhante, com céu muito nublado até meio da manhã e aguaceiros mais frequentes durante o período da manhã e início da tarde. O vento será fraco, tornando-se moderado durante a tarde, existindo também possibilidade de nevoeiro matinal.

No que toca ao estado do mar, na costa ocidental prevêem-se ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, diminuindo ligeiramente a sul do cabo Raso. A temperatura da água deverá situar-se entre 15 e 17°C. Na costa sul, as ondas serão inferiores a 1 metro, com valores semelhantes de temperatura da água.

Na Região Autónoma da Madeira, o céu estará geralmente muito nublado, com aguaceiros mais frequentes e intensos na vertente norte e nas zonas altas da ilha, sobretudo a partir da tarde.

No Funchal, esperam-se aguaceiros fracos e dispersos, mais prováveis durante a tarde, com vento fraco.

No mar, a costa norte apresentará ondas entre 1,5 e 2 metros, diminuindo gradualmente, enquanto na costa sul as ondas serão inferiores a 1 metro. A temperatura da água rondará os 18 a 19°C.

Nos Açores, o tempo será mais estável, com períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros em geral fracos, sobretudo nos grupos central e oriental.

O estado do mar será de pequena vaga, com ondas de nordeste entre 1 e 2 metros e temperatura da água em torno dos 16°C.

As temperaturas mínimas e máximas previstas variam entre os 12 e 18°C em várias ilhas, como Ponta Delgada e Horta, e entre os 13 e 17°C em localidades como Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores.

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