Segundo o IPMA, os aguaceiros deverão ocorrer até ao final da tarde, sendo mais prováveis e frequentes no Centro, no Sul e no nordeste transmontano. A neve poderá cair acima dos 800 a 1000 metros de altitude no Norte e Centro até ao início da manhã, podendo também atingir os pontos mais altos da serra de São Mamede, subindo gradualmente a cota para 1400 a 1600 metros.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante norte, podendo por vezes tornar-se forte e com rajadas até 60 quilómetros por hora até meio da tarde na faixa costeira ocidental a sul do cabo Mondego e nas terras altas do Centro e Sul.

Está ainda prevista formação de gelo no interior das regiões Norte e Centro. A temperatura mínima deverá registar uma pequena descida, enquanto a máxima deverá subir, sobretudo no Norte e Centro, exceto no Algarve.

Na Grande Lisboa, o dia deverá começar com períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir da tarde. São esperados aguaceiros fracos e dispersos até ao início da tarde e o vento poderá soprar por vezes forte junto à faixa costeira até meio da tarde. Prevê-se uma pequena subida da temperatura máxima.

No Grande Porto, são também esperados períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos até ao final da manhã. A temperatura mínima deverá registar uma ligeira descida e a máxima uma pequena subida.

No estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 3,5 e 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros, com a água do mar a registar temperaturas entre 13ºC e 14ºC. Na costa sul, as ondas deverão atingir cerca de um metro, com temperaturas da água entre 15ºC e 16ºC.

