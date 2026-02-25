Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu apresentar-se-á geralmente muito nublado, com diminuição gradual da nebulosidade ao longo da tarde. No litoral oeste, são esperados períodos de chuva, que passarão a aguaceiros dispersos, estendendo-se ao interior e tornando-se menos frequentes durante a tarde.

Há ainda possibilidade de ocorrência de trovoada e queda de granizo durante a tarde, sendo mais provável na região Sul. O vento soprará fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante sul, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas até ao início da manhã. Ao longo do dia, rodará gradualmente para o quadrante norte.

Em alguns locais, em especial na região Sul, poderá formar-se neblina ou nevoeiro matinal. Está também prevista a presença de poeiras em suspensão.

Na Grande Lisboa, o céu estará geralmente muito nublado, tornando-se menos encoberto a partir da tarde. São esperados períodos de chuva fraca, passando a aguaceiros dispersos, com possibilidade de trovoada durante a tarde. O vento será fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante sul, rodando gradualmente para norte.

Já no Grande Porto, o cenário será semelhante, com céu muito nublado e períodos de chuva a evoluírem para aguaceiros dispersos e menos frequentes durante a tarde. O vento soprará fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante sul, rodando gradualmente para o quadrante norte.

Quanto ao estado do mar, na costa Ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2,5 metros, aumentando para 3,5 a 4,5 metros a partir da manhã. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 13ºC e os 15ºC.

Na costa Sul, as ondas serão inferiores a um metro, passando durante a tarde a ondas de sudoeste entre 1 e 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá variar entre 14ºC e 15ºC.

