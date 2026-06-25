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Segundo o IPMA, o estado do tempo para esta quinta-feira ficará marcado por períodos de céu muito nublado e pela ocorrência de aguaceiros em várias regiões do continente, embora com tendência para diminuírem gradualmente de frequência a partir da tarde.

Os aguaceiros poderão ser por vezes fortes, acompanhados de granizo e trovoada, sobretudo na região Norte até ao início da manhã. Ao longo do dia, prevê-se uma diminuição gradual da intensidade e frequência da precipitação.

O vento soprará de sudoeste, em geral fraco a moderado, podendo atingir os 30 quilómetros por hora. Nas terras altas, o vento poderá tornar-se por vezes forte, com rajadas até 40 quilómetros por hora, especialmente durante a tarde.

Está igualmente prevista uma descida da temperatura, mais significativa nos valores máximos do interior das regiões Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, o dia será marcado por períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que deverão perder intensidade e frequência ao longo da tarde. O vento soprará de sudoeste, fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora.

Já no Grande Porto, mantêm-se os períodos de céu muito nublado, com aguaceiros que poderão ser fortes, acompanhados de granizo e trovoada até ao início da manhã. Tal como no restante território, a precipitação deverá diminuir gradualmente durante a tarde. O vento será de sudoeste, fraco a moderado, até 25 quilómetros por hora.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de oeste/sudoeste com cerca de um metro, com a temperatura da água a variar entre os 17ºC e os 19ºC. Na costa sul, as ondas deverão ser inferiores a um metro, registando-se temperaturas da água entre os 20ºC e os 22ºC.

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