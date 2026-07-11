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Em comunicado citado pela Lusa, o regulador explica que, após a reposição do serviço, a água poderá surgir com um aspeto esbranquiçado, situação que resulta da presença de ar nas condutas. A ERSAR sublinha, contudo, que esta alteração não afeta a qualidade da água destinada ao consumo humano.

Nos últimos dias têm sido registadas sucessivas falhas no abastecimento de água, com especial incidência na Costa da Caparica. Perante esta situação, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada ativaram, na segunda-feira, um plano de contingência e criaram um gabinete de crise.

Segundo a ERSAR, as medidas implementadas pelos SMAS permitirão recuperar os níveis de reserva do sistema e assegurar o restabelecimento gradual da normalidade no abastecimento.

O plano de contingência prevê a redução da pressão na rede e a interrupção programada do abastecimento em zonas previamente definidas. No âmbito destas medidas, onze zonas do concelho de Almada vão ficar sem água entre as 22:00 desta sexta-feira e as 06:00 de domingo, com o objetivo de recuperar as reservas de água.

A entidade reguladora refere ainda que estas intervenções têm sido comunicadas antecipadamente aos utilizadores e planeadas para provocar o menor transtorno possível, sendo aplicadas apenas durante o período estritamente necessário para permitir a recuperação das reservas do sistema.

A ERSAR recomenda que os consumidores acompanhem a informação divulgada pelos SMAS de Almada através dos seus canais oficiais relativamente às interrupções programadas e às restantes medidas em vigor. O regulador apela também à utilização da água apenas para usos prioritários, evitando consumos desnecessários que possam atrasar a recuperação dos níveis de reserva, considerando que o contributo de todos é fundamental.

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