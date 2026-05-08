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A intervenção policial está relacionada com uma ocorrência registada na madrugada de 3 de maio, durante o apoio ao encerramento de um recinto público. Nessa altura, os polícias foram confrontados por um grupo de cerca de 30 indivíduos, em visível estado de embriaguez, que resistiam a abandonar o local. Apesar das várias tentativas de sensibilização verbal, o grupo manteve uma postura de elevada hostilidade, proferindo injúrias e ameaças de morte contra os polícias.

A situação evoluiu para uma grave alteração da ordem pública, com empurrões e tentativas de cerco ao dispositivo policial. Perante o risco de escalada, os polícias recorreram ao uso do bastão em padrão estritamente defensivo e dispersivo, de forma a neutralizar a agressão e garantir a segurança do perímetro.

Durante a intervenção, quatro polícias foram agredidos com socos na face e golpes nos membros inferiores, tendo um deles necessitado de assistência hospitalar devido a uma fratura na zona do nariz.

Apesar de os suspeitos se terem dispersado no meio da multidão e da ausência de videovigilância ter dificultado a identificação no momento, foram recolhidas descrições físicas dos principais intervenientes e realizada a identificação visual de um dos instigadores, já referenciado em anteriores intervenções.

Face à gravidade dos factos e após a recolha dos meios de prova, foi emitido mandado de detenção por autoridade de polícia criminal, com vista à apresentação do suspeito perante a autoridade judiciária. O detido foi conduzido às celas de detenção do COMETLIS, tendo posteriormente sido presente a autoridade judiciária, que lhe aplicou a medida de coação de termo de identidade e residência.

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