Na altura, "foi determinada a aplicação da medida de coação de prisão preventiva a três dos arguidos, tendo sido aplicada, aos restantes, a medida de coação de obrigação de apresentação bissemanal no posto policial da respetiva área de residência".

Esta segunda-feira foram atualizadas as medidas de coação dos cinco detidos.

"Às duas arguidas havia sido determinada a aplicação das medidas de coação de obrigação de apresentações bissemanais no posto policial da respetiva área de residência, e após recurso do Ministério Público para o Tribunal da Relação de Coimbra, encontram-se igualmente a cumprir prisão domiciliária com pulseira eletrónica, agravando assim as medidas de coação inicialmente decretadas", adianta a GNR.

Por sua vez, "os três arguidos permanecem em prisão preventiva até avaliação das condições para passagem a prisão domiciliária com pulseira eletrónica".

A investigação durou cerca de dois meses e estava "relacionada com um fenómeno criminal que alcançou mais de uma centena de furtos no interior de cemitérios, interior de veículos e residências em Leiria, Lisboa, Coimbra, Santarém, Évora e Setúbal".

No total, foram apreendidos quatro veículos, 495 euros em numerário, 738 quilos de metais não preciosos, já processados para venda, provenientes de furtos em cemitério, 24 estatuetas, uma minimoto, duas televisões, um monitor curvo, um equipamento eletrónico de jogos, uma máquina fotográfica, um relógio, diversa documentação e faturação, relativa a venda de metais preciosos e não preciosos, diversas ferramentas de apoio ao processamento e furto, diversas bases em pedra mármore e granito (provenientes de desmantelamento de estatuetas religiosas de cemitério).

