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Segundo Tom Homan, os agentes irão ajudar nas tarefas de segurança nas entradas e saídas dos aeroportos, com o objetivo de aliviar a carga de trabalho da Administração de Segurança nos Transportes (TSA) e facilitar a passagem dos passageiros, cumprindo os protocolos e regras de segurança.

A medida surge numa altura em que se registam longas filas de segurança em aeroportos de todo o país, depois de vários agentes da TSA terem deixado os seus postos ou faltado ao trabalho, enquanto continuam a trabalhar sem receber salário durante um “shutdown” parcial do Governo.

Homan explicou que os agentes do ICE não irão desempenhar funções especializadas, como a operação de equipamentos de raio-X, mas poderão assumir outras tarefas, como a vigilância de saídas, permitindo que os agentes da TSA regressem às máquinas de controlo e acelerem o fluxo de passageiros.

O responsável indicou ainda que o plano de implementação está a ser preparado em coordenação com os dirigentes do ICE e da TSA e deverá ser executado na segunda-feira, sendo esperados mais detalhes sobre a operação ainda durante o dia.

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