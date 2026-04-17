Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública, o ataque ocorreu cerca das 11h05, quando o suspeito desferiu vários golpes sobre um polícia, de 57 anos, atingindo-o em "diversas zonas do corpo, incluindo na região do pescoço".

O agente foi assistido no local por meios de emergência médica e posteriormente transportado para o Hospital de Leiria, onde "onde se encontra sob observação clínica".

Após a agressão, o suspeito colocou-se em fuga, mas foi rapidamente localizado e intercetado por outros agentes da PSP, que procederam à sua detenção.

As motivações do ataque estão ainda por apurar, tendo o caso sido entretanto entregue à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação.

Segundo fonte polícia disse à Lusa, citada pela SIC Notícias, o jovem sofrerá de perturbações mentais e já tinha protagonizado episódios anteriores de comportamento violento. Na noite anterior ao ataque, terá apedrejado a mesma esquadra.

Em comunicado, a PSP afirma o "compromisso na defesa da legalidade democrática e na proteção dos cidadãos, não tolerando quaisquer atos de violência contra elementos das forças de segurança ou quaisquer outros cidadãos". A instituição desejou "rápidas melhoras ao nosso polícia, tudo fazendo para que atos como este não se voltem a repetir".

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.