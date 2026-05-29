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A detenção ocorreu no passado dia 27 de maio, cerca das 16h45, depois de um polícia que se encontrava de folga ter observado o comportamento suspeito do homem junto aos pertences de um grupo de jovens que estavam no mar, no areal da praia de Paço de Arcos, perto de um estabelecimento comercial.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o agente apercebeu-se de que o suspeito se aproximava de várias toalhas e objetos pessoais, demonstrando um comportamento nervoso e apressado, sem aparentar pertencer ao grupo. Pouco depois, os jovens confrontaram o homem ao perceberem que este tentava subtrair os seus bens, acabando por se gerar uma altercação. Sem conseguir concretizar o furto, o suspeito abandonou o local, tendo ainda dirigido ameaças a um dos lesados.

Perante a situação e receando que o indivíduo pudesse voltar a tentar praticar novos furtos, o polícia decidiu segui-lo discretamente. Cerca de dez minutos depois, o suspeito dirigiu-se a duas trotinetes presas com cadeado e tentou romper o dispositivo de segurança para as furtar.

Nesse momento, o agente interveio de imediato, identificando-se como polícia através da carteira profissional e dando voz de “Polícia”, impedindo assim a consumação do furto. Apesar de se encontrar fora do período de serviço e sem os meios habituais de intervenção policial, conseguiu manter o suspeito sob controlo até à chegada de reforços.

Durante a abordagem, o homem adotou uma postura agressiva, acabando por ser intercetado com o apoio de outros polícias chamados ao local. O suspeito foi detido, constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

Após a detenção, o homem foi libertado e notificado para comparecer perante o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste — Oeiras.

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