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O agente Bruno Gonçalves é apontado como um dos principais líderes do Movimento Armilar Lusitano (MAL), grupo neonazi acusado pelo MP de crimes de terrorismo, juntamente com outros oito arguidos. Encontra-se em prisão preventiva, avança o Expresso.

De acordo com a acusação, em 2023, após ter sido alvo de uma queixa apresentada por uma dirigente do Bloco de Esquerda e do SOS Racismo, o polícia procurou obter informações pessoais sobre essa dirigente, incluindo as moradas de residência e de trabalho.

Conversas intercetadas no Signal revelam que os dois principais líderes do MAL discutiram um plano para invadir a sede do SOS Racismo, com o objetivo de obter ficheiros com dados pessoais e incendiar o espaço para eliminar vestígios. Nas mensagens são também referidas armas, cocktails molotov e meios de transporte para a operação.

Para preparar o ataque, o agente consultou a base de dados do Arquivo Municipal de Lisboa para identificar pontos de acesso e rotas de fuga da sede do SOS Racismo. Embora não tenha encontrado uma planta digitalizada do edifício, concluiu que seria possível entrar no local através de arrombamento.

Um ano depois, após ver uma reportagem televisiva sobre a Mesquita do Martim Moniz, voltou a recorrer às bases de dados do Arquivo Municipal para localizar plantas do edifício. Segundo o MP, descarregou as plantas sem qualquer justificação de serviço e enviou ainda imagens do exterior e do interior da mesquita obtidas na Internet.

A acusação sustenta que os elementos do MAL pretendiam atacar a mesquita por a considerarem um espaço de apoio à comunidade imigrante da zona.

O Ministério Público conclui que o arguido violou por duas vezes os deveres inerentes às funções de Polícia Municipal para obter informação destinada aos objetivos do MAL.

Os planos contra o SOS Racismo e a mesquita não chegaram a ser concretizados. No entanto, a acusação refere a existência de outros projetos de ataque, incluindo um plano para invadir a residência do primeiro-ministro, que acabou por não avançar.

Segundo o MP, o grupo mantinha ainda uma lista de cerca de 40 políticos, além de jornalistas, comentadores, académicos, artistas, ativistas e organizações ligados a causas como a imigração, o antirracismo, a diversidade e os direitos das minorias, discutindo inclusivamente a criação de "tribunais populares" para julgar e punir essas pessoas e entidades. A lista era encabeçada pelo ex-Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

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