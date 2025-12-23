Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O jovem polícia, que estava há apenas quatro meses ao serviço, foi atingido na cabeça e no ombro, tendo perdido a visão de um dos olhos. Apesar da gravidade dos ferimentos, continuou a prestar auxílio aos participantes do evento até ficar fisicamente incapaz de o fazer, segundo relataram familiares e colegas.

A família agradeceu o apoio demonstrado pela população e destacou o trabalho das equipas médicas, afirmando que ter Jack em casa, sobretudo durante a época natalícia, representa um “milagre”. O comunicado refere ainda que o agente continua em recuperação e necessita de descanso e apoio.

O ataque, classificado pelas autoridades como um ato terrorista, provocou 15 mortos e mais de 40 feridos. Um dos suspeitos morreu no local e o outro enfrenta dezenas de acusações, incluindo homicídio e terrorismo.

