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A instituição adiantou que desmantelou um grupo organizado envolvido na lavagem de 460 milhões de hryvnias (8,8 milhões de euros) através de um projeto imobiliário de luxo perto de Kiev".

"Um dos membros deste grupo, um antigo chefe do Gabinete da Presidência da Ucrânia, foi informado das acusações de que é alvo", acrescentou a mesma fonte.

Este ex-funcionário foi identificado pelos meios de comunicação ucranianos como sendo Yermak.

Em janeiro, Zelensky determinou uma mudança na equipa de negociação ucraniana, destituindo o antigo chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, que se demitiu após ter sido implicado num caso de corrupção.

Da demissão do braço-direito de Zelensky aos planos de Trump para entregar territórios à Rússia: o que se passa com a Ucrânia?

A investigação sobre um esquema de corrupção em grande escala no setor energético levou à demissão, no final de 2025, do conselheiro presidencial, um dos colaboradores mais próximos de Zelensky.

Zelensky citou a sua destituição como um exemplo claro de que Kiev, em paralelo com o seu esforço de guerra, está a corresponder às expectativas da União Europeia para uma futura adesão.

Desde o início da guerra com a Rússia até à sua saída do cargo, no final do ano passado, Yermak fez questão de cultivar uma boa relação com muitas celebridades.

Em março, o ator norte-americano Sean Penn visitou a frente de batalha de Donetsk, no leste da Ucrânia, acompanhado pelo antigo chefe de gabinete e braço direito do presidente Volodymyr Zelensky, de acordo com uma publicação no Facebook da 157.ª Brigada Mecanizada do Exército ucraniano.

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