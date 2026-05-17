A aerogare civil das Lajes, na ilha Terceira, está a enfrentar uma situação de constrangimento no abastecimento de combustível destinado à aviação civil, depois de um carregamento não ter cumprido os testes de qualidade e segurança exigidos, levando à sua não utilização por precaução
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Embora tenha sido inicialmente referida como “contaminação”, o diretor da infraestrutura esclareceu à agência Lusa que se trata sobretudo de não conformidade do produto com os padrões de qualidade.
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