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A AfD venceu este domingo as eleições regionais na Saxónia-Anhalt, no leste da Alemanha, com 44,5% dos votos, segundo as primeiras projeções. O resultado é histórico, mas o partido poderá não conseguir a maioria absoluta necessária para governar sozinho.

A CDU, do chanceler Friedrich Merz, ficou muito atrás, com 18,5%. Die Linke alcançou 9,5%, os Verdes 9% e o SPD 8%. O BSW, partido populista de esquerda, estava nos 5%, ainda no limite para entrar no parlamento regional.

A participação eleitoral atingiu cerca de 76,5%, um máximo histórico no estado. A AfD mais do que duplicou o resultado obtido em 2021, quando tinha conseguido 20,8%, enquanto a CDU sofreu uma queda acentuada face aos 37,1% de há cinco anos.

A grande incógnita está agora na distribuição dos 83 lugares do parlamento regional. Se a AfD não alcançar a maioria absoluta, precisará de apoio de outra força política para formar governo. O problema é que os principais partidos alemães mantêm a chamada “barreira de proteção” (Brandmauer) e recusam coligações com a AfD.

O resultado constitui, por isso, uma forte pressão sobre Friedrich Merz e sobre a CDU. A eleição era vista como um importante teste à capacidade do Governo federal para travar o crescimento da extrema-direita, num contexto marcado pelo descontentamento económico e pela imigração.

A AfD é classificada pelas autoridades de segurança alemãs como uma força de extrema-direita em algumas estruturas regionais, e mantém posições duras sobre imigração, deportações e relação com a Rússia. O candidato regional Ulrich Siegmund fez da eleição um teste à capacidade do partido para governar.

Os resultados ainda estão a ser contabilizados. A autoridade eleitoral de Saxónia-Anhalt prevê divulgar o resultado provisório durante a noite ou nas primeiras horas de segunda-feira.

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