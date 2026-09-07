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A Alternativa para a Alemanha (AfD) está a pressionar os restantes partidos para aceitarem negociações que permitam formar Governo na Saxónia-Anhalt, depois de conquistar 43,8% dos votos nas eleições regionais de domingo. A formação de extrema-direita elegeu 39 dos 83 deputados do parlamento estadual, ficando a três lugares da maioria absoluta, e argumenta que a democracia exige que os restantes partidos tenham em conta o resultado das urnas.

Beatrix von Storch, dirigente da AfD, apelou aos restantes partidos para que aceitem iniciar conversações com a formação. "Não se pode dizer que não aceito o voto do povo", afirmou à BBC, defendendo que os resultados eleitorais devem obrigar os partidos a procurar uma solução governativa.

A dirigente avisou ainda que uma recusa generalizada em cooperar com a AfD poderá conduzir a um cenário de bloqueio político e, eventualmente, a novas eleições. A formação procura assim quebrar a chamada Brandmauer, a barreira política mantida pelos principais partidos alemães contra qualquer cooperação com a extrema-direita.

Ulrich Siegmund, líder da AfD na Saxónia-Anhalt e candidato que conduziu o partido à vitória, reforçou também esta segunda-feira a intenção de formar Governo. Numa conferência de imprensa, afirmou que o resultado representa um "claro mandato para governar" e anunciou que a formação irá procurar uma maioria estável nos próximos dias e semanas.

Siegmund disse que a AfD pretende falar com todas as forças políticas e também com deputados individualmente, numa tentativa de encontrar os apoios necessários. "Estendemos a mão" aos restantes partidos, afirmou, embora tenha deixado claro que a formação não pretende abandonar as suas principais posições políticas para chegar ao poder.

O dirigente acrescentou que pretende candidatar-se a ministro-presidente da Saxónia-Anhalt caso consiga assegurar uma maioria estável. Para já, essa maioria está longe de estar garantida.

CDU rejeita cooperação

A União Democrata-Cristã (CDU), do chanceler Friedrich Merz, ficou em segundo lugar com 17,2% dos votos e já rejeitou a possibilidade de formar uma coligação com a AfD. A derrota representa uma forte quebra relativamente às eleições anteriores e deixou o partido sob pressão para explicar o avanço da extrema-direita num Estado tradicionalmente governado pelos democratas-cristãos.

Merz classificou o resultado como um momento de enorme impacto para a CDU e afirmou que não é possível regressar à normalidade política. O chanceler defendeu reformas profundas e reconheceu que o partido tem de encontrar uma nova forma de chegar aos eleitores. Ao mesmo tempo, manteve a rejeição de qualquer cooperação com a AfD.

A principal incógnita na formação do próximo Governo é o partido BSW, uma formação populista de esquerda que conseguiu 5,3% dos votos e entrou no parlamento estadual. Ao contrário dos restantes partidos, o BSW não fechou a porta a uma solução que permita a Siegmund chegar ao cargo de ministro-presidente.

Thomas Schulze, líder do BSW na Saxónia-Anhalt, afirmou que o partido não pretende participar na política de isolamento da AfD. A formação defende, entre outras posições, o fim das sanções contra a Rússia, uma área em que existem pontos de contacto com a AfD.

Uma das possibilidades em cima da mesa passa por uma votação em que o BSW se abstenha. Segundo a legislação parlamentar regional, uma maioria simples poderá ser suficiente numa terceira votação para eleger o ministro-presidente, embora a formação de um Governo estável continue a exigir negociações políticas.

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