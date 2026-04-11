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A PSP suspendeu este sábado a recolha de dados biométricos nas partidas dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, apenas um dia depois de o sistema ter entrado plenamente em funcionamento. A decisão foi tomada devido às longas filas de espera, que estavam a causar atrasos significativos e risco de passageiros perderem voos.

Segundo a PSP, a suspensão aplica-se apenas às partidas, mantendo-se o controlo biométrico nas chegadas. O objetivo é reduzir os tempos de espera e evitar o caos nos aeroportos, numa altura de grande fluxo de passageiros a sair do espaço Schengen.

O problema está relacionado com o Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES), que substitui o carimbo no passaporte pelo registo digital de dados biométricos (fotografia e impressões digitais) para cidadãos de fora da União Europeia. Apesar de já estar a ser implementado desde 2025, a entrada em pleno funcionamento agravou os tempos de controlo, sobretudo no aeroporto de Lisboa.

Esta não é a primeira vez que o sistema é suspenso em Portugal devido a dificuldades operacionais. Desde a sua introdução, têm sido registados constrangimentos, com esperas de várias horas, levando já o Governo a adotar medidas de contingência no passado.