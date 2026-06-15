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O desempenho confirma a tendência de crescimento do tráfego aéreo em Portugal, que já tinha registado valores recorde nos primeiros meses do ano. No acumulado do primeiro quadrimestre de 2026, os aeroportos portugueses receberam 21,133 milhões de passageiros, o que representa uma subida de 3,3% em termos homólogos.

De acordo com o INE, em abril desembarcaram em média 111,8 mil passageiros por dia nos aeroportos nacionais, superando os 109,9 mil registados no mesmo mês de 2025, o que reforça a trajetória de crescimento sustentado do setor.

O instituto destaca ainda que abril voltou a confirmar a sequência de máximos históricos iniciada no primeiro trimestre do ano, sublinhando a recuperação e expansão contínua do tráfego aéreo em Portugal, impulsionado sobretudo pelo turismo e pela maior mobilidade internacional.

Os dados reforçam a pressão crescente sobre a capacidade operacional das infraestruturas aeroportuárias nacionais, num contexto em que o país continua a registar níveis elevados de procura por viagens aéreas, tanto no segmento turístico como no tráfego regular de passageiros.

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