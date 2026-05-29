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As chegadas passam a estar disponíveis 34 boxes, postos de controlo de documentos, mais 14 do que até agora, enquanto nas partidas o número sobe para 18, um acréscimo de quatro. Na fronteira automática, o aeroporto passa a dispor de 31 e-gates nas chegadas, mais 14, e de 18 nas partidas, igualmente mais quatro.

O MAI adianta que, concluídas estas obras de expansão e instalação no aeroporto de Lisboa, está também previsto um reforço da capacidade de controlo de fronteiras nos aeroportos do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e de Aeroporto de Faro, durante os meses de junho e julho, através do aumento do número de boxes e da instalação de novos e-gates.

Portugal iniciou a implementação do Sistema de Entrada/Saída (EES) e do ETIAS em 12 de outubro de 2025. Estes sistemas, aplicáveis no espaço da União Europeia, substituíram os tradicionais carimbos no passaporte por registos digitais e autorizações eletrónicas de viagem.

No entanto, a recolha de dados biométricos nas partidas dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro foi suspensa nos dias 11 e 12 de abril deste ano, depois de se registarem tempos de espera acima do desejável para os passageiros, situação que motivou o reforço agora anunciado.

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