Sabe-se agora que o aviso oficial e urgente (NOTAM) emitido pelas autoridades aeronáuticas para informar pilotos, companhias aéreas e controladores de tráfego aéreo sobre alterações ou perigos temporários que podem afectar a segurança do voo foi motivado por drones vindos do México para os Estados Unidos por meio de Ciudad Juárez.

O movimento de drones, que normalmente transportam drogas e escoltam coiotes com imigrantes ilegais — coiotes é o termo usado para designar pessoas que fazem tráfico humano —, esteve mais agressivo esta madrugada na direcção do aeroporto de El Paso, paredes meias com o Forte Bliss e a base aérea do exército americano.

"Não há memória de algo semelhante ter ocorrido nos EUA depois do 11 de Setembro de 2001", sublinha José Correia Guedes, ex-comandante da TAP e especialista nestas matérias. O espaço aéreo de El Paso, Texas, foi "encerrado a todo o tráfego aéreo durante dez dias a partir de hoje. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos clarifica que o limite vertical da restrição é de 18.000 pés (6 km), ou seja, o tráfego comercial de sobrevoo não será afectado se voar acima dessa altitude", clarifica.

Ainda não é claro o motivo pelo qual o aviso foi publicado para um período tão longo de tempo, nem tão pouco a razão por que entrou em vigor apenas três horas depois da sua publicação, uma vez que a ameaça dos drones era iminente.

Segundo informações disponíveis, foram aplicadas medidas pelo exército americano para derrubar os drones, incluindo uma arma laser que já estava em utilização nos últimos dias e que fez rebentar um balão de festa, confundido com um drone. Usar estes meios nesta madrugada, no entanto, poderia pôr em risco os voos comerciais, pelo que foi determinado o encerramento do espaço aéreo.

