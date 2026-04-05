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Num post na rede social Instagram, datado de início de abril, o Aeroporto de Lisboa alertou aos passageiros de voos internacionais (extra União Europeia) para possíveis "constrangimentos no controlo de fronteiras". Assim, a recomendação é para que este tentem chegar ao aeroporto com maior antecedência.

A informação voltou a ser destacada numa 'storie' por parte do Aeroporto, novamente na rede social Instagram.

Na semana passada, a Polícia de Segurança Pública (PSP), também aconselhou os cidadãos de países terceiros a fazerem o pré-registo da viagem na aplicação móvel Travel to Europe.

"Quando estiver na fila de espera, deve manter o passaporte aberto na folha de identificação e o cartão de embarque na mão e, se for cidadão de um país terceiro, a PSP aconselha a que se faça o pré-registo da viagem na aplicação móvel Travel to Europe, nas 72 horas anteriores à sua viagem", recomendou a PSP, aconselhando ainda o passageiro, se for elegível, a utilizar as portas automáticas (e-gates) para acelerar o processamento de entrada.

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