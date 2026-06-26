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Segundo a CNN, um jornalista estava nas imediações quando o edifício foi evacuado e conseguiu ver carros de bombeiros e da polícia e uma ambulância.

Em algumas imagens que estão a circular nas redes sociais, vê-se o código de registo da aeronave e, de acordo com a CNN, parece tratar-se de um avião de modelo Sunward SA 60L Aurora, de fabrico nacional. Até ao momento, sabe-se apenas que esta aeronave pertence a uma empresa local de aviação geral.

A CNN indica que dados de voo não verificados do Flightradar24 pareciam mostrar uma trajetória de voo muito desviada para a aeronave.

A capital chinesa está, desde 1 de maio, livre de drones devido a novas regras. Os moradores estão impedidos de comprar, alugar ou pilotar drones sem a aprovação do governo dentro da extensa jurisdição da cidade.

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