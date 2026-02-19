Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, os factos remontam a agosto do ano passado, quando um recluso, regressando de uma diligência processual, foi apanhado com cocaína, heroína e haxixe. A investigação recolheu fortes indícios de que as drogas lhe teriam sido entregues pela própria advogada, durante diligências de inquérito realizadas em instalações policiais.

A advogada, de 39 anos, já tinha sido detida em julho de 2024, também por suspeitas de introdução de drogas no EPP. Na altura, aguardou julgamento em liberdade e continuou a exercer a profissão, mantendo contacto direto com reclusos da cadeia de Custóias.

A detida será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

