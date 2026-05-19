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Segundo a CNN Portugal, o acidente ocorreu por volta das 19h00 e o jovem seguia sem capacete.

Os bombeiros foram acionados para o local e a vítima foi helitransportada pelo INEM para o hospital de Viseu, onde acabou por não resistir aos ferimentos.

De acordo com dados divulgados pela Guarda Nacional Republicana em março, tem-se registado um aumento da sinistralidade associada a trotinetes elétricas. Só nos dois primeiros meses deste ano foram contabilizados 72 acidentes, enquanto entre 2019 e 2025 foram registadas 10 vítimas mortais relacionadas com este tipo de veículo.

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