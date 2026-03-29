Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Corriere della Sera, o adolescente responsável pelo ataque a uma professora de francês numa escola em Trescore Balneario, na província de Bergamo, confessou às autoridades não só o crime como também a intenção de o levar mais longe. Durante o interrogatório, o jovem mostrou-se arrependido apenas por não ter conseguido matar a docente, tendo ainda declarado que pretendia igualmente matar os próprios pais.

A vítima, Chiara Mocchi, de 57 anos, encontra-se a recuperar dos ferimentos e do choque provocado pelo ataque, ocorrido na passada quarta-feira no estabelecimento de ensino.

Perante a gravidade dos acontecimentos, o Tribunal de Menores de Brescia avançou com medidas urgentes relativamente ao agressor, procurando compreender as origens do seu comportamento e o contexto de sofrimento psicológico que poderá estar na sua base.

De acordo com a mesma fonte, o jovem terá planeado o ataque, incluindo a compra online da faca utilizada, descrita como um “faca tipo Rambo”, e a divulgação da sua intenção através da aplicação Telegram, onde chegou a anunciar e transmitir em direto a agressão. Durante o depoimento prestado às autoridades, o adolescente revelou-se lúcido e convicto, reforçando a preocupação das autoridades quanto ao seu estado mental.

Apesar de, segundo os elementos recolhidos, manter uma relação considerada normal com os pais, foram encontradas em casa substâncias químicas potencialmente explosivas, que estão agora a ser analisadas. Os juízes consideram que os progenitores não terão conseguido perceber a dimensão do mal-estar do filho. Ainda assim, a família afirmou que o jovem já estava a ser acompanhado por uma psicóloga, devido à ansiedade gerada por uma relação conflituosa com a professora.

No âmbito das medidas adotadas, o menor foi entregue aos serviços sociais, conforme solicitado pela procuradora de menores Giulia Tondina, e será posteriormente encaminhado para uma comunidade adequada, após avaliação por um neuropsiquiatra infantil.

Do ponto de vista judicial, o processo penal por tentativa de homicídio deverá caminhar para arquivamento, uma vez que o jovem, com 13 anos, não é imputável.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.