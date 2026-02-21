Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Isabel Baptista é casada com Gustavo Madeira, chefe de gabinete de Miguel Pinto Luz, e vai auferir uma remuneração mensal de 5.745 euros brutos. A nomeação foi aprovada em Conselho de Ministros a 12 de fevereiro para o mandato 2026-2028, com início de funções fixado a 18 de fevereiro, apesar de a respetiva Resolução do Conselho de Ministros ainda não ter sido publicada em Diário da República.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã a quem o Ministério da Saúde, liderado por Ana Paula Martins, afirmou que a escolha se baseou no currículo e na experiência profissional de Isabel Baptista na área tecnológica e digital, destacando mais de três décadas de percurso, incluindo funções na Administração Pública e em organismos nacionais e europeus. O ministério não respondeu, contudo, se considera a nomeação eticamente confortável, tendo em conta a relação familiar.

