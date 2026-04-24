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De acordo com o sindicato, os pedidos dirigidos às Unidades Locais de Saúde (ULS) para atribuição de tempo destinado a estágios, bem como para acesso a bolsas de especialização, têm sido recusados pelas administrações e superiores hierárquicos. O problema assume maior expressão em algumas unidades da Grande Lisboa.

A situação foi levada recentemente a uma reunião com o Governo, no âmbito das negociações para um novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Nessa ocasião, o Sindicato dos Enfermeiros apresentou uma proposta para incluir uma cláusula que garanta aos profissionais o acesso a estágios e bolsas de formação, através da atribuição de horas específicas, sem impacto na remuneração.

Segundo o sindicato, a falta de apoio à formação clínica agrava a pressão financeira sobre os enfermeiros, uma vez que esta componente, em muitos casos, não é remunerada. “São milhares os enfermeiros que veem negados pedidos para bolseiros”, denuncia a estrutura sindical.

A dificuldade em conciliar trabalho e formação varia consoante o tipo de funções. Enquanto os enfermeiros em cuidados diferenciados conseguem, com esforço, articular os turnos com os estágios, já nos cuidados de saúde primários essa conciliação revela-se, segundo o sindicato, praticamente impossível.

Os estágios necessários para a atribuição do título de enfermeiro especialista implicam uma elevada carga horária e regras rígidas. O sindicato sublinha que os profissionais dos cuidados de saúde primários enfrentam limitações acrescidas, nomeadamente a falta de flexibilidade de horários ou a impossibilidade de recorrer a licenças sem vencimento para cumprir as exigências da formação.

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