A medida surge como um gesto de alívio das tensões com Pyongyang, por parte do novo governo liberal liderado por Lee Jae Myung, que sucedeu ao conservador Yoon Suk Yeol.

As transmissões sonoras, que chegaram a alcançar cerca de 24 quilómetros durante a noite, tinham sido retomadas no verão passado como resposta ao envio de balões com lixo por parte do regime norte-coreano, de acordo com a Sky News. Na altura, Seul considerou que a emissão de música e propaganda constituía uma mensagem de “esperança e luz” para os soldados e civis do Norte.

Com a suspensão das transmissões em junho, os equipamentos estão agora a ser desmontados ao longo da fronteira de 240 quilómetros. O Ministério da Defesa sul-coreano não especificou o destino dos altifalantes nem se poderão ser reinstalados em caso de necessidade.

Pyongyang ainda não reagiu oficialmente à decisão, mas Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, rejeitou recentemente os sinais de aproximação de Seul, apontando a aliança militar com os EUA como prova de que “nada mudou” na postura sul-coreana.

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Península da Coreia permanece dividida entre um regime democrático no Sul e um regime comunista e autoritário no Norte, que se mantém isolado.

Nos últimos anos, Kim Jong Un tem aprofundado a cooperação com a Rússia, inclusive com o envio de tropas para apoiar Moscovo na guerra da Ucrânia.