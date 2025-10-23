Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Ninguém é uma ilha no mundo, antes se realiza pelos outros e com os outros. Assim foi Francisco Pinto Balsemão que hoje invocamos e sufragamos com sentida homenagem”, assim começou Marcelo Rebelo de Sousa a intervenção depois do fado do Abandonado cantado por Camané.

Sublinha ainda que se tratava de um "visionário" e um "lutador", tanto a nível nacional como europeu. "Um optimista escatológico", que acreditava sempre no "amanhã" e "no depois de amanhã" e "até ao limite do impossível".

Destaca ainda que Francisco Pinto Balsemão quis "fazer pelos outros, e com os outros, conhecer, pensar e escolher livremente”. Ajudou a “desbravar horizontes e construir futuros”, acrescenta o Presidente. Ajudou a abrir Portugal para a liberdade", reforça.

Diz ainda que o antigo líder do PSD preferia “a solidão da resistência ao ditame da submissão, com coragem e gosto do risco”.

"Sempre quis realizar-se pelos outros e com os outros e isso foi mundo, foi tudo. Portugal nunca esquecerá", sublinhou o presidente.

