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“No setor da Educação, a adesão ronda os 90%. A maioria das escolas encerrou e as que permaneceram abertas de manhã deverão encerrar à tarde devido à falta de trabalhadores”, afirmou. No setor da Saúde, a participação ronda os 80%, afetando hospitais e Unidades Locais de Saúde (ULS).

A paralisação, convocada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap), começou à meia-noite e prolonga-se até às 23h59, abrangendo a administração central, regional e local.

Mário Rui explicou ainda que estão a ser recolhidos dados sobre a adesão em outros organismos do Estado, incluindo o Instituto dos Registos e do Notariado, a Direção-Geral da Administração da Justiça, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, e o Instituto da Segurança Social. Nos Açores e na Madeira, a participação também é considerada expressiva, mas sem dados concretos até ao momento.

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