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O incidente ocorreu no final do encontro entre o Atlético Clube Marinhense e o Grap-Pousos, no Campo do Tojal, na zona de Picassinos.

Segundo a PSP, o árbitro principal alertou a polícia sobre o comportamento do adepto, que proferiu expressões de conteúdo discriminatório em função da nacionalidade do árbitro assistente enquanto se dirigia à saída do recinto.

Após a identificação do suspeito, a PSP elaborou o respetivo auto de notícia, que foi remetido ao Ministério Público da Marinha Grande e à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.

O Comando Distrital de Leiria da PSP destacou o seu compromisso em combater todas as formas de violência, discriminação e intolerância no desporto, sublinhando a importância de garantir a dignidade, igualdade e respeito mútuo nos eventos desportivos.

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