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A Presidência da República destaca a experiência e o percurso de Adalberto Campos Fernandes como garantia da sua capacidade para coordenar a construção do Pacto Estratégico para a Saúde.

Médico, especialista em Saúde Pública e professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, Adalberto Campos Fernandes foi ministro da Saúde. É licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, possui um mestrado em Saúde Pública, na área de Administração dos Serviços de Saúde, pela Universidade Nova de Lisboa, e um doutoramento em Administração da Saúde pela Universidade de Lisboa.

O seu percurso profissional combina atividade académica, produção científica, experiência governativa e gestão de organizações de saúde, com intervenção nos domínios da governação, organização e desenvolvimento dos sistemas de saúde, em contextos nacional e internacional.

A decisão enquadra-se no entendimento de que a Saúde constitui uma área prioritária do atual mandato presidencial, sendo considerada um pilar estruturante do contrato social português e um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa, de natureza universal e tendencialmente gratuito.

De acordo com a nota da Presidência da República, garantir o direito à proteção da saúde é uma responsabilidade indeclinável do Estado, que vai além da prestação de cuidados, implicando assegurar que nenhum cidadão fica para trás.

O texto sublinha ainda que, perante os desafios atuais, respostas pontuais ou de curto prazo são insuficientes, defendendo-se uma abordagem baseada na estabilidade, previsibilidade e continuidade das políticas públicas. Esta orientação pretende colocar as pessoas no centro das decisões, valorizar os profissionais de saúde e reforçar a proximidade dos cuidados, assegurando um sistema mais integrado, eficiente e justo.

Defende-se igualmente a necessidade de uma visão de longo prazo, sustentada num compromisso coletivo que permita responder aos desafios presentes e preparar o futuro, preservando a saúde como um dos pilares da democracia e da relação de confiança entre o Estado e os cidadãos.

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