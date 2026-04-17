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O Parlamento discutiu e votou três projetos de diplomas, do Livre, do BE e do PAN, com propostas para uma discussão que leve a avanços na concretização da regionalização no país. O PCP apresentou um projeto de resolução que cria um programa de trabalho para a regionalização que conte com a opinião das assembleias municipais e a realização de um referendo até 2028.

Os projetos de resolução do Livre e do PAN foram rejeitados com votos contra do Chega, IL, PSD e CDS-PP e abstenção do PCP e PS, enquanto o projeto de lei do BE foi rejeitado com votos contra do Chega, CDS-PP e PSD e a abstenção do PS e IL.

Durante a discussão no plenário, o deputado do Livre, Jorge Pinto, lembrou o direito consagrado na Constituição da República no qual Portugal "continua a falhar", tendo em conta que "a constituição das regiões administrativas, regionalização," ainda não foi colocada em prática.

Raul Melo, do Chega acusou o Livre de não aceitar o resultado negativo do referendo de 1998. Paulo Núncio, do CDS-PP, lembrou também que os portugueses "já disseram não à regionalização" e que o Governo "está empenhado num verdadeiro processo de descentralização".

O presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, teve de intervir para acalmar os ânimos e a troca de acusações entre os deputados do Chega e Jorge Pinto. O PS, que até foi dos mais incisivos a favor da regionalização durante o debate, acabou por abster-se em todos os projetos.

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