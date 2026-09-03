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“Não nos obriguem a escolher. Uma criança com cancro precisa dos dois pais.” É esta a mensagem que a Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro lança este mês, numa campanha que pretende chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pelas famílias durante o tratamento de uma doença oncológica.

A associação defende uma revisão do regime de acompanhamento a filho com doença oncológica, de forma a permitir que ambos os pais possam estar presentes ao mesmo tempo nas fases mais complexas da doença.

A reivindicação surge na sequência da Carta Aberta promovida pela Acreditar no ano passado, na qual a associação alertava para a necessidade de reforçar os apoios sociais às famílias de crianças e jovens com cancro.

Desde então, registou-se uma alteração considerada importante, o subsídio de assistência a filho com doença oncológica "passou de 65% para 100% da remuneração de referência". No entanto, a possibilidade de os dois pais acompanharem simultaneamente a criança nos momentos de maior gravidade continua por resolver.

Para a Acreditar, situações como o diagnóstico, uma recidiva ou o fim de vida são períodos de “enorme exigência emocional, clínica, logística e familiar”, nos quais “acompanhar, cuidar, decidir e proteger não deve recair apenas sobre um dos progenitores”.

A associação considera que a presença dos dois pais pode dar à criança “maior segurança, proteção e estabilidade” num momento em que a doença provoca uma mudança profunda e inesperada na sua vida.

A presença da família é também uma das questões abordadas nos Padrões Europeus de Cuidados para Crianças e Adolescentes com Cancro, cuja versão portuguesa será lançada pela Acreditar durante este mês.

O documento defende que a resposta à oncologia pediátrica não deve limitar-se ao tratamento clínico e sublinha a importância de garantir condições para que a família possa acompanhar a criança ao longo de todo o percurso da doença.

Filipa Silveira e Castro, membro da comissão diretiva da Acreditar, considera que os padrões europeus dão visibilidade a várias necessidades que continuam por responder em Portugal.

“Os Padrões Europeus de Cuidados dão visibilidade a necessidades que a associação tem vindo a assinalar há vários anos em Portugal: equipas com recursos adequados, incluindo apoio psicológico em todos os centros de referência, investigação própria em oncologia pediátrica, acesso equitativo a ensaios clínicos, um Registo Oncológico Pediátrico robusto, consultas estruturadas de sobrevivência, processos de transição articulados para cuidados de adultos, condições para assegurar o percurso escolar durante e após os tratamentos e uma proteção social mais justa”, afirma em comunicado enviado às redações.

A Sociedade Portuguesa de Hematologia e Oncologia Pediátrica partilha a preocupação com a necessidade de reforçar a resposta nesta área.

O presidente, Nuno Reis Farinha, reconhece os progressos alcançados nas últimas décadas, mas alerta para a existência de desafios relevantes, sobretudo no acompanhamento a "longo prazo dos sobreviventes, na participação de crianças e adolescentes em ensaios clínicos internacionais multicêntricos e na capacidade de resposta em áreas altamente especializadas, como o transplante pediátrico de células hematopoiéticas".

Cerca de 400 novos casos todos os anos

Em Portugal, são diagnosticados cerca de 400 novos casos de cancro pediátrico por ano. Apesar de a taxa de sobrevivência rondar os 80%, o cancro continua a ser a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes.

É neste contexto que a Acreditar assinala o Setembro Dourado, procurando colocar no centro do debate não apenas o tratamento da doença, mas também as condições em que as crianças e as famílias atravessam esse percurso.

A associação acompanha crianças e jovens com cancro e as respetivas famílias, procurando minimizar o impacto da doença e contribuir para a melhoria das respostas na área da oncologia pediátrica em Portugal.

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