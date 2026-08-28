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A iniciativa realiza-se no dia 1 de setembro, a partir das 12h00, nas proximidades do Amoreiras Shopping Center, no passeio junto à entrada situada na Rua Carlos Alberto da Costa Pinto.

A recolha de assinaturas integra uma iniciativa que o ACP está a desenvolver para apresentar na Assembleia Municipal de Lisboa uma proposta de referendo sobre as trotinetes partilhadas no concelho.

Durante a ação estarão presentes responsáveis do ACP, que irão prestar declarações aos jornalistas.