Os Açores têm um plano em marcha para atrair startups e outras empresas. E esse plano passa por mostrar que há vida para além de Lisboa e do Porto. A mensagem ficou clara durante o evento IA & Negócios, que decorreu no início do mês no Nonagon, o Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel.

Numa entrevista à margem do evento, Luís de Almeida, presidente do Conselho de Administração da Associação Nonagon, começa por dizer que “temos os impostos mais baixos da União Europeia para empresas pequenas”. Para empresas grandes, os valores ficam 30% abaixo de Portugal continental, defende. O IVA e o IRS também beneficiam de reduções. “Facilmente uma empresa tem 50% de apoio ao investimento”, acrescenta.

Mas os números não são o único argumento do responsável. A localização geográfica surge como trunfo estratégico. Os Açores ficam a quatro horas de voo de Nova Iorque, três de Londres, duas de Lisboa e quatro de Paris. O fuso horário permite operar entre mercados americanos e europeus sem grandes problemas. “Portanto, isto não há dinheiro que pague isto”, comenta Luís de Almeida. A região ainda tem mais uma carta na manga: o custo de vida é “relativamente acessível”, remata o presidente do Nonagon.

O que dizem as empresas?

Miguel Correia, diretor-geral da Mission to Escape, mudou a empresa de escape rooms para os Açores em 2023 e encontrou outras vantagens. “A renda é excessiva em Lisboa. Não consegues trabalhar confortavelmente”, compara. Para o executivo, estar longe das grandes metrópoles não é problema. “É um sítio mais calmo. Consegues pensar melhor no teu negócio”, argumenta.

O Nonagon já alberga cerca de 50 empresas e 500 postos de trabalho. A estrutura funciona como ponte entre empresas, universidade e financiamento. “Se há uma empresa que precisa de ligação à universidade, nós fazemos a ponte”, explica Luís de Almeida. A Universidade dos Açores tem incubadora própria e fornece mão de obra qualificada.

Estas são algumas empresas que escolheram os Açores:

Ignae: é uma marca portuguesa de cosmética, com produtos vegan e sustentáveis que usam biotecnologia para a regeneração da pele.

Skylab: desenvolve tecnologias aeroespaciais e militares, incluindo veículos suborbitais reutilizáveis e sistemas de defesa aérea.

BIM Studio: desenvolve soluções digitais de modelação e gestão de projetos para arquitetos, engenheiros e profissionais da construção.

Miguel Correia nota que o ecossistema está a crescer: “O Nonagon faz com que conheças outras empresas e que haja uma interação com elas”.

Ainda assim, há lacunas. O diretor-geral da Mission to Escape aponta a falta de oferta de atividades indoor devido ao clima irregular. Luís de Almeida é mais direto sobre o problema estrutural: “Falta atrair talento, reter talento e criar talento”. Também falta capital de investimento, problema que não é exclusivo dos Açores mas que se sente com mais intensidade numa região ultraperiférica, afirma.

A questão que fica é se as vantagens fiscais e a qualidade de vida compensam os desafios de operar num arquipélago. O tempo dirá.