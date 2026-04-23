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"A greve será desconvocada nas próximas horas. A decisão dos trabalhadores foi, embora sob forte protesto pela forma como têm sido tratados pelo conselho de administração [da SATA], de entenderem que estão reunidas condições para se iniciar o processo negocial promovido pela presidência do Governo Regional", afirmou à agência Lusa o dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) Filipe Rocha.

O pré-aviso de greve parcial do 'handling' (às duas primeiras e duas últimas horas dos turnos) estava marcado para o período de 24 a 30 de abril, depois de críticas dos sindicatos ao processo de privatização daquele serviço.

O sindicalista afirmou que o SINTAC privilegia a negociação, mas alertou que o "processo tem de ser rápido e produzir efeitos", apelando à "boa-fé para resolver o assunto" relacionado com a privatização do 'handling' (serviços de suporte em terra).

"Privilegiámos os momentos negociais. No entanto, eles não são eternos e têm de produzir efeitos. É esse o compromisso que temos com os trabalhadores. É o mandato que temos. E é um mandato curto: ou há efeito ou se retomam os processos de greve", avisou.

A desconvocação da greve acontece depois de o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, ter anunciado, na terça-feira, a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a privatização do 'handling' da SATA, na sequência de uma reunião com trabalhadores, que se queixaram da falta de diálogo.

Após uma reunião com elementos da Comissão de Trabalhadores da SATA Air Açores, do SINTAC e do SITAVA, Bolieiro considerou "legítimas as preocupações" daquelas estruturas e anunciou a criação de um grupo para que os trabalhadores possam acompanhar a privatização do 'handling', uma alienação que, realçou, está prevista no plano de reestruturação.

Após o encontro, o dirigente do SINTAC Filipe Rocha afirmou que o Governo Regional "percebeu as dificuldades" dos trabalhadores e adiantou que existia margem para "reavaliar" o pré-aviso de greve.

Também Vítor Mendes, do SITAVA, revelou que a estrutura vai fazer uma "avaliação com os associados" para analisar o encontro com o presidente do Governo Regional e elogiou a "abertura de uma porta de diálogo", alertando, contudo, que a "situação é demasiado conturbada" no grupo de aviação açoriano.

A privatização da Azores Airlines vai ter de ficar concluída até ao final do ano, segundo decisão da Comissão Europeia, que em junho de 2022 aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).

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