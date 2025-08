Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa, anunciada durante a última visita de Estado do Presidente francês, Emmanuel Macron, ao Reino Unido, prevê que algumas pessoas que cruzem o Canal da Mancha sejam devolvidas a território francês. Em contrapartida, França autorizará a entrada no Reino Unido de requerentes de asilo com ligações familiares ao país.

A ministra britânica do Interior, Yvette Cooper, disse à Sky News que este acordo vai ser aplicado apenas a novas entradas, com os migrantes a serem detidos imediatamente após a chegada.

Yvette Cooper não revelou o número de pessoas abrangidas, alegando que tal informação poderia beneficiar redes de tráfico humano. No entanto, tem sido noticiado que o número inicial poderá rondar as 50 pessoas por semana, com a responsável a admitir que os valores “começarão mais baixos e depois aumentarão”.

De acordo com a ministra, o objetivo é desencorajar as travessias irregulares.

“Se chega aqui num pequeno barco, depois de pagar milhares de libras a um traficante, deve ser devolvido. O dinheiro é perdido, e devemos aceitar quem se inscreve legalmente e passa pelas verificações de segurança", disse.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

2025 pode vir a tornar-se um ano recorde de travessias pelo Canal da Mancha. Já terão feito a viagem cerca de 25 436 pessoas — um aumento de 49% face ao mesmo período de 2024, segundo dados analisados pela agência PA com base em números do Ministério do Interior britânico.

O correspondente político da Sky News, Rob Powell, sublinhou que o impacto prático desta medida pode ser limitado se o número de migrantes retornados não for superior aos 50 semanais, uma vez que a média de travessias ronda atualmente as 800 por semana.

O acordo, elogiado como um “bom entendimento” por Keir Starmer e Emmanuel Macron, é criticado pelos conservadores britânicos, que o descrevem como uma “rendição” e defendem que não terá impacto significativo.

O projeto-piloto vai ser prolongado até junho de 2026, mas está pendente um eventual acordo de longo prazo. Segundo os termos, os adultos que cheguem em pequenos barcos e cujos pedidos de asilo sejam considerados inadmissíveis poderão ser devolvidos a França.

Em troca, será permitida a entrada de um número equivalente de requerentes de asilo por uma nova via legal, desde que não tenham tentado cruzar o canal anteriormente e cumpram requisitos rigorosos de documentação e segurança.