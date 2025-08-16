Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este sábado que a Ucrânia deve chegar a um acordo com a Rússia para pôr fim à guerra, argumentando que “a Rússia é uma potência muito grande, e eles não”. A declaração surge após uma cimeira em Anchorage, no Alasca, onde Trump se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin.

Segundo uma fonte citada pela agência Reuters, Putin propôs congelar a maioria das linhas da frente em troca de Kiev ceder a totalidade da região de Donetsk, um dos principais objetivos de Moscovo desde 2014. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, terá rejeitado de imediato a exigência, reiterando que não pode abdicar de território sem mudanças na constituição do país.

Trump, no entanto, declarou-se “próximo de um acordo” com Putin, acrescentando que caberá a Kiev aceitar ou não as condições. “Tem de fazer um acordo”, disse o presidente norte-americano, sublinhando que uma paz duradoura deve ser alcançada sem a necessidade de um cessar-fogo prévio, posição que coincide com a do Kremlin.

Zelensky deverá reunir-se com Trump em Washington esta segunda-feira, num momento em que os representantes europeus já sinalizaram apoio à Ucrânia e prometeram reforçar as sanções contra a Rússia. Apesar de saudarem o envolvimento de Trump nas negociações, os líderes europeus insistiram que Kiev deve receber garantias de segurança “inabaláveis” e manter intacto o seu direito de procurar adesão à NATO.

A reunião entre Trump e Putin é a primeira desde a invasão em larga escala lançada por Moscovo em fevereiro de 2022, durou apenas três horas, mas representou um triunfo diplomático para o presidente russo, que tinha sido isolado pela maioria dos líderes ocidentais. Putin mostrou-se satisfeito com a aproximação, afirmando esperar que o entendimento alcançado possa abrir caminho para a paz.

Do lado europeu, as reações foram mais cautelosas. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que a paz poderá estar mais próxima graças à mediação norte-americana, mas defendeu que Moscovo deve ser alvo de mais sanções “até que cesse a sua agressão bárbara”. Outros analistas, como o ex-embaixador alemão Wolfgang Ischinger, criticaram o encontro, considerando que Putin saiu reforçado enquanto Trump “nada obteve em troca”.

Enquanto as negociações decorrem, a guerra continua a devastar o leste da Ucrânia com combates intensos e ataques aéreos diários, num conflito já descrito como o mais letal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que terá causado mais de um milhão de mortos e feridos, incluindo milhares de civis ucranianos.