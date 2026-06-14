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O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou este domingo que foi alcançado um acordo de paz entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão.

Numa publicação nas redes sociais, Sharif declarou que “o acordo de paz entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão foi alcançado”, revelando ainda que a cerimónia oficial de assinatura terá lugar na próxima sexta-feira, 19 de junho, na Suíça.

O presidente norte-americano, Donald Trump, também já veio confirmar o entendimento com Teerão, classificando-o como o desenvolvimento mais significativo desde o início das negociações. “O acordo com a República Islâmica do Irão está agora concluído. Parabéns a todos!”, escreveu Trump na plataforma Truth Social. Até ao momento, os detalhes do acordo não foram divulgados e as autoridades iranianas ainda não comentaram oficialmente o anúncio. Na mesma publicação, Trump afirmou ter autorizado o levantamento imediato do bloqueio naval norte-americano ao Irão. “Navios do mundo, liguem os motores. Que o petróleo volte a fluir!”, escreveu. O presidente dos Estados Unidos acrescentou ainda ter autorizado “a abertura sem restrições do Estreito de Ormuz”, bem como o fim imediato do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos. O anúncio foi feito após Trump ter manifestado, ao longo do dia, confiança de que as negociações culminariam num acordo ainda este domingo. __

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