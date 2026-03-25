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O conflito no Médio Oriente intensificou-se nas últimas horas, com o Irão a bombardear várias regiões do Golfo e a ridicularizar as alegadas negociações de cessar-fogo promovidas pelos Estados Unidos. Um porta-voz militar iraniano, o tenente-coronel Ebrahim Zolfaghari, afirmou que os americanos estavam “apenas a negociar consigo próprios” e reiterou que “alguém como nós nunca chegará a acordo com alguém como vocês. Nem agora, nem nunca”.

O pronunciamento surge depois de informações de que a administração de Donald Trump teria enviado a Teerão um plano de cessar-fogo em 15 pontos, com o Paquistão a actuar como intermediário. Apesar das declarações do presidente norte-americano sobre negociações “produtivas” com o Irão, os ataques iranianos mostraram que o conflito se mantém ativo, sem sinais de abrandamento. Kuwait e Bahrain foram alvo de ofensivas na noite de terça-feira e nas primeiras horas de quarta-feira, aumentando a tensão na região após quase um mês de confrontos constantes.

As operações iranianas provocaram incêndios em infraestruturas estratégicas, como o aeroporto internacional do Kuwait, atingido por um drone que danificou um depósito de combustível, causando interrupções nos voos. No Bahrain, sirenes foram ouvidas enquanto mais mísseis e drones se dirigiam para o território. Na terça-feira, um trabalhador marroquino contratado pelos Emirados Árabes Unidos morreu num ataque de drone em Bahrain e cinco membros das forças de defesa dos Emirados ficaram feridos. A Arábia Saudita afirmou ter interceptado pelo menos quatro drones durante a noite.

A crescente frustração entre os Estados do Golfo decorre do esforço que têm feito para evitar que os EUA declarem guerra ao Irão, uma situação que se agrava à medida que os ataques se prolongam. Vários meios de comunicação no local indicam que a Arábia Saudita terá dado autorização aos EUA para utilizar uma das suas bases aéreas para lançar ataques contra o Irão, numa tentativa de enfraquecer o regime iraniano.

Em simultâneo, ataques israelitas em território libanês provocaram a morte de nove pessoas, incluindo habitantes de uma comunidade palestiniana, segundo informações divulgadas pela agência estatal libanesa de notícias. A destruição de habitações e a perda de vidas aumentam a tensão regional, enquanto o conflito EUA-Irão se prolonga.

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