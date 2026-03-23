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Em declarações no aeroporto, onde no domingo à noite um avião da Air Canada colidiu com um veículo dos bombeiros na pista, Sean P. Duffy frisou que no momento do acidente estava de serviço mais do que um controlador, apesar das carências destes profissionais.

"Não posso dar detalhes sobre o que correu mal", disse o governante, remetendo a questão para o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), que lidera a investigação ao acidente no terceiro aeroporto mais movimentado da região de Nova Iorque - num período já conturbado nos aeroportos norte-americanos devido à paralisação parcial do governo.

O Canadá também enviou uma equipa de investigadores para apurar as razões do acidente.

Segundo Sean P. Duffy, existem atualmente 33 controladores certificados, mas o objetivo é chegar aos 37.

Os voos no aeroporto La Guardia foram retomados esta segunda-feira à tarde, com apenas uma das duas pistas em operação e longos atrasos.

Meios de comunicação social locais noticiaram que a colisão aconteceu na pista quatro, quando o avião CRJ-900, da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar.

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